وزير الداخلية يصل الى الانبار

2021/06/20 | 12:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي الى محافظة الانبار في زيارة تفقدية.وكان في استقبال الوزير محافظ الانبار علي فرحان وقائد شرطة المحافظة الفريق هادي رزيج ./انتهى2

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