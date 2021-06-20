العمل تطلق برناماج لدعم الشباب بالتعاون مع اليونسيف

2021/06/20 | 12:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مدير دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض عن اطلاق برنامج لدعم الشباب بالتعاون مع اليونسيف .وقال / حسب الصحيفة الرسمية/ أن : الوزارة اطلقت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف برنامجا لدعم الشباب للانتقال من التعلم وتنمية المهارات الى العمل اللائق من خلال مجالات العمل الحر وسوق العمل.واضاف باهض ان : القانون العراقي ألزم وزارة العمل بتطبيق قانونَي العمل والضمان الاجتماعي، وأن بنود هذين القانونين تنص على حصول العمالة الأجنبية على تصاريح العمل في مقابل تشغيل نسبة ما لا يقل عن 50 % في المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص.واعلن عن عن ارتفاع عدد العمال المضمونين من 250 ألف عامل إلى 570 ألف عامل خلال الفترة الماضية من خلال اطلاق الوزارة عدداً من الحملات في بغداد والمحافظات من أجل تطبيق قانونَي العمل والضمان الاجتماعي، مما أسهم بارتفاع عدد العمال المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي,وعبر باهض عن جدية الوزارة في شمول جميع العمال في قطاعات العمل المختلفة بقانونَي العمل والضمان الاجتماعي.وتابع ان : ازدياد أعداد العاطلين الذين يتجاوز عددهم مليونا و600 ألف عاطل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، إلى جانب عدد يمكن أن يكون مماثلا من غير المسجلين لديها الوزارة مع وجود الخبرات الأجنبية بشكل كمي وليس نوعي.وذكر انه : تم الاتفاق مؤخراً مع الحكومة المحلية في محافظة ذي قار على تخصيص أراض في المحافظة لإنشاء مجمعات تسويقية تنفذها الوزارة بهدف تشغيل الشباب الباحثين عن عمل عبر قاعدة البيانات الكاملة بالمؤهلات والتحصيل الدراسي لهم./انتهى3

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