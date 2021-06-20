الصحة العراقية تحسم موقفها من لقاح استرازنيكا

2021/06/20 | 12:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد، وجود نية لايقاف التطعيم بلقاح استرازنيكا في المراكز الصحية، فيما اكدت استعدادها لتسلم دفعات منه خلال ا...

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