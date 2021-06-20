كوادر مدينة الطب تنقذ حياة طفل ابتلع خاتماً عن طريق الخطأ (صور)

2021/06/20 | 12:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نجح الاطباء في مستشفى مدينة الطب ببغداد، الأحد، في إنقاذ حياة طفل ابتلع خاتماً عن طريق الخطأ، دون أي تدخل جراحي.

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وذكربيان صادر عن وزارة الصحة تلقى "ناس" نسخة منه (20 حزيران 2021)، أنه "انقذ الأطباء في مستشفى الجهاز الهضمي والكبد التعليمي بدائرة مدينة الطب، حياة طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات، وذلك باستخراج جسم غريب من داخل معدته (خاتم)".

وأضاف، أنه "تم استخراج الجسم الغريب عن طريق الناظور بدون إجراء عملية جراحية".

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