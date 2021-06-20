وزير الداخلية يصل إلى الأنبار

2021/06/20 | 12:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، إلى مقر قيادة شرطة محافظة الأنبار، واستقبله المحافظ علي الدليمي وقائد شرطة المحافظة الفريق الحقوقي هادي رزيج.وقال مراسلنا، إن الغانمي وصل الآن إلى مقر قيادة الشرطة في الأنبار، وكان في استقباله المحافظ علي الدليمي وقائد الشرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج.وأضاف، أن وزير الداخلية عقد […]

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