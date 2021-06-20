تكريم الاكاديميين المشاركين بكتاب أزمة العراق سيادياً

2021/06/20 | 12:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم معهد العلمين للدراسات العليا وملتقى بحر العلوم للحوار عدد من الاكاديميين المشاركين في كتابة واعداد كتاب أزمة العراق سيادياً.

وقال آريز عبدالله عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان حفلا تكريما اقيم في العاصمة بغداد لتكريم المشاركين في كتابة واعداد كتاب ازمة العراق سياديا والذي يعتبر اول وثيقة تناقش مفهوم السيادة الوطنية في فكر وتجربة رؤوساء العراق والنخبه السياسية والاكاديمية.

واضاف: انني كنت من بين النخبة السياسية التي شاركت في كتابة واعداد الكتاب الذي يعتبر من الكتب المهمة جداً لان جميع رؤساء الحكومات العراقية بعد العام 2003 شاركوا في كتابة واعداد الكتاب بالاضافة الى نخبة من السياسيين والاكاديميين وحصلت على تكريم.

واشار الى ان رئيس الجمهورية عقد ندو حوارية على هامش حفل التنركينم تحدث خلال عن الكثير من الامور التي تتعلق بسيادة والاوضاع الراهنة في العراق.

PUKmedia خاص

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