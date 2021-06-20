بالصور.. مؤتمر جمعية البيشمركة القدامى في السليمانية

2021/06/20 | 12:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق مؤتمر جمعية بيشمركة كوردستان القدامى اليوم الاحد 20/6/2021، في مدينة السليمانية تحت شعار "نعتز بنضالنا الماضي".

PUKmedia تصوير: دانا حمه غريب

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