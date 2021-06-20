هل يحق للدول الأوروبية التقصي في دور الجوامع والجمعيات الخيرية في الغلو الديني والأسلمة والإنعزال - أحلام أكرم

2021/06/20 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم بدأ الترويج للتدّين الإسلامي في المنطقة العربية في بداية السبعينات ..



ولم تقتصر الدعوة للتديّن المجتمعي على الإخوان أو السلفيين أو غيرهم من الجماعات الإسلامية ..



بل تبنى هذا التفكير الكثير من الدعاة من خلال خطب المنابر والحديث على الشاشات ..



وأصبحت موضة العصرلكل الخُطباء وطريقه للتعيُش على حساب تجهيل الإنسان المسلم ..



وجاءت هزيمة 67 لتسحب البساط من أساس الفكر القومي الذي روّج له عبد الناصر ..



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