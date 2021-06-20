نظام ، ونظام موازٍ - نادية خلوف

2021/06/20 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف قد يكون ما أكتب هو خاطرة تمرّ في ذهني على الدّوام ، عنوانها : كيف خرج النّظام من النّطام ، قد لا تكون سياسية بل اجتماعية ، أو مايشبه تلفزيون الواقع، وحيث أننا لا نملك ذلك التلفزيون الممول ، فإننا ندونه على الورق، أو على ذلك الفضاء الصغير، نذروه كما يفعل الفلاح في البيدر ، ويتناثر التبن على أطراف القمح.



نحن التبن المتناثر على أطراف المعارضة و الموالاة، وهم القمح المهجن الذي يسبب أكله السرطان.



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