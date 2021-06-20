مشاهدات صباحية - مازن الحسوني

2021/06/20 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني أستيقظت هذا الصباح مبكرأ بحدود الساعة السابعة رغم أنه يوم عطلة ومن المفترض أن أنام أكثر ،لكن بعض الالأم البسيطة في الركبة نتيجة ألتهاب عصبي بسيط أيقظني مبكرأ ساعده بذلك الجو الحار الذي نعيشه هذه الأيام حيث درجة الحرارة في قمتها 30-29 درجة مئوية وهي تعادل بالنسبة لأهلنا بالعراق 45-50 .المهم أخذت دوشأ طيبأ لأنشط جسمي وشربت كاسأ من الحليب مع الكركم والعسل وهي وصفة ألتزمت بها طيلة فترة وباء الكورونا و ......





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