التخطيط العراقية: ارتفاع طفيف لمعدل التضخم خلال مايو.. والسلع الغذائية تتراجع

2021/06/20 | 13:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بشكل طفيف خلال شهر مايو/ أيار 2021 بنسبة بلغت 0.04%.وكشفت وزارة التخطيط، في بيان لها، عن وجود انخفاض طفيف في أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.3% خلال …

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