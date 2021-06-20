باليوم العالمي للاجئين.. الحلبوسي يدعو لتبني برنامج واقعي يعيد الكفاءات المهاجرة

2021/06/20 | 13:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى توفير المناخ المناسب للعودة الطوعية للعراقيين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على “تويتر” إنه ” بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعوتنا الملحّة لتبني مؤسسات الدولة ومن خلفهم جميع القوى الوطنية برنامج واقعي، من أجل عودة فاعلة للكفاءات من بلدان اللجوء، وتوفير المناخ المناسب للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين الذين ألجأتهم الظروف الصعبة لمغادرة وطنهم”.

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