بالفيديو.. تعرض المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء لحادث مروع

2021/06/20 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تعرض أحمد ملا طلال، المتحدث السابق بإسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى حادث سير مروع، مساء أمس السبت.

وبحسب مقطع فيدوي حصلت (بغداد اليوم)، عليه، فقد تعرضت عجلة ملا طلال، الى حادث سير مروع.

وأكد مصدر مقرب لملا طلال، في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، أن "ملا طلال، تعرض الى حادث سير مروع بعد فقدانه السيطرة على عجلته".

وأضاف المصدر، أن "الوضع الصحي لملا طلال مستقر حاليا".

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