انطلاق الامتحان التنافسي في الجامعات للدراسات العليا

2021/06/20 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، انطلاق الامتحان التنافسي في الجامعات العراقية للقبول في الدراسات العليا.وكشف بيان للوزارة وصل “النور نيوز” نسخة منه، عن “إنطلاق فعاليات الامتحان التنافسي في الجامعات العراقية للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021 بإشراف وزاري مباشر وقد توزع المتنافسون على ألف وخمسة وثلاثين تخصصا في الدراسات …

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