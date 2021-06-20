2021/06/20 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعدت وزارة النقل، خطة للعمل بنظام التسعيرة الموحدة لمركبات الاجرة، وتفعيل الخطوط الخارجية بين المحافظات.وقـال مدير الشركة العامة لإدارة النقل الـخـاص كريم الجابري، في تصريح صحفي، ان الشركة وضعت دراسات لتفعيل دور قـطـاع النقل الخاص بين المحافظات (الخطوط الخارجية) والخطوط الداخلية في المحافظة الواحدة، الى جانب العمل بنظام التسعيرة الموحدة للأجرة، اضافة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسعيرة موحدة لمركبات الأجرة first appeared on النور نيوز.

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