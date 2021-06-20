منهم العراق… 3 وزراء خارجية عرب يشاركون في منتدى أنطاليا التركي

2021/06/20 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشارك وزراء خارجية، فلسطين رياض المالكي، والعراق فؤاد حسين، والجزائر صبري بوقادوم، في ندوة بعنوان “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحو أجندة مستدامة”، أقيمت في إطار “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” جنوبي تركيا.كما شارك المنسق العام لمؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) التركية، برهان الدين دوران، في الندوة التي جرت في مركز “ناست” للمؤتمرات، مكان …

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