2021/06/20 | 13:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى توفير المناخ المناسب للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين الذين ألجأتهم الظروف الصعبة لمغادرة وطنهم .وقال الحلبوسي في تغريدة على " تويتر ",بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، :"دعوتنا الملحّة لتبني مؤسسات الدولة ومن خلفهم جميع القوى الوطنية برنامج واقعي، من أجل عودة فاعلة للكفاءات من بلدان اللجوء، وتوفير المناخ المناسب للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين الذين ألجأتهم الظروف الصعبة لمغادرة وطنهم"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة اليوم العالمي للاجئين :الحلبوسي يدعو الى توفير المناخ المناسب للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين الذين ألجأتهم الظروف الصعبة لمغادرة وطنهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة اليوم العالمي للاجئين :الحلبوسي يدعو الى توفير المناخ المناسب للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين الذين ألجأتهم الظروف الصعبة لمغادرة وطنهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).