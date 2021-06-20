فيديو من كربلاء: موكب تابع لبعثة الأمم المتحدة يتجاهل والدة الوزني ويواصل طريقه!

2021/06/20 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تجاهلت عجلات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" والدة الناشط ايهاب الوزني، التي حاولت ايقاف موكب البعثة والحديث إلى أعضائها.

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وحاولت والدة الناشط إيهاب الوزني، إيقاف موكب بعثة الأمم المتحدة، والحديث إلى أعضائها، ويُظهر مقطع فيديو صوّره مشاركون في الاعتصام، والدة الوزني وهي تطرق على باب سيارة البعثة، بينما يواصل الموكب طريقه.

وتواجه بعثة الأمم المتحدة في العراق انتقادات شديدة، واتهامات بتجاهل عمليات الاغتيال والتصفية التي يتعرض لها ناشطون معارضون، فيما طالب نشطاء في وقت سابق بتغيير كادر البعثة في بغداد.

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وتحاول والدة الناشط إيهاب الوزني في هذه الأثناء إقامة اعتصام مفتوح أمام المجمع الحكومي وسط محافظة كربلاء، للمطالبة بالكشف عن قتلة ابنها، فيما منع مسؤولون محليون في المحافظة وصول خيمة تقي المعتصمين من حرارة الشمس.





وفي بث مباشر أطلقه الناشط حسين مرعي، تابعه "ناس" تجلس والدة الناشط القتيل إيهاب الوزني، إلى جانب عدد من نشطاء المحافظة، ونسوة وصلن إلى موقع الاعتصام للمشاركة والمطالبة بكشف ومحاسبة قتلة الناشط الوزني.

وأثناء البث، تجري والدة الوزني اتصالات بمسؤولين محليين كبار في المحافظة، من بينهم قائد العمليات وقائد الشرطة بعدما منع القوات وصول خيمة اعتصام إلى موقع التجمع.

وأغلق مسؤولون حاولت والدة ايهاب الاتصال بهم هواتفهم، بينما لم يجب آخرون على الاتصالات.

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