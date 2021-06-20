أزمة الكويت السياسية.. 600 مليار دولار في انتظار من يديرها

2021/06/20 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت منسية منذ انتهاء فترة مجلس إداراتها قبل شهرين، حيث أدت الخلافات السياسية لعدم تشكيل مجلس إدارة جديد لأقدم صندوق ثروة سيادي في العالم.

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