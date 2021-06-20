التعليم تعلن انطلاق الامتحان التنافسي في الجامعات للقبول بالدراسات العليا

2021/06/20 | 13:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن انطلاق الامتحان التنافسي في الجامعات للقبول في الدراسات العليا.وقالت الوزارة في بيان تلقته، إن “فعاليات الامتحان التنافسي في الجامعات العراقية للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021، انطلقت وبإشراف وزاري مباشر”، مبينة انه “قد توزع المتنافسون على ألف وخمسة وثلاثين تخصصاً في الدراسات […]

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