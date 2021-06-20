الزراعة النيابية تطالب بتشديد الرقابة: ارتفاع بأسعار المنتجات الحيوانية

2021/06/20 | 13:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

طالبت لجنة الزراعة النيابية، بتشديد الإجراءات الرقابية على المنتجات الحيوانية، وتقديم المتلاعبين بالأسعار للقضاء.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "طالبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية الحكومة والجهات المعنية إلى تشديد الإجراءات الرقابية وتقديم المتلاعين بالأسعار للقضاء بعد الارتفاع بأسعار المنتجات الحيوانية".

وأضاف أن "أسعار المنتجات الحيوانية المحلية من بيض ودجاج شهدت خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا أثر بشكل واضح على عموم المواطنين".

وتابع، أن "هناك مطالبات شعبية بعودة الاستيراد وخاصة البيض من أجل كبح الارتفاع الكبير بالمنتج المحلي والذي يقوم به بعض ضعاف النفوس الذي همهم الوحيد الإثراء الفاحش على حساب المواطنين".

وشدد الشمري على "ضرورة أن توسع الوزارة منافذ البيع المباشر للمواطنين وبسعر مناسب لبيض المائدة والدجاج والبدء باتخاذ الإجراءات القانونية لكل متلاعب بالأسعار الموضوعة حكوميًا".

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