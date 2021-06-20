2021/06/20 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني علق أحمد ملا طلال، المتحدث السابق بإسم مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على ‏حادث السير الذي تعرض له أمس السبت.‏ وقال ملا طلال، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر “المركز الخبري”..



أول تعليق لأحمد ملا طلال بعد الحادث المركز الخبري الوطني.

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