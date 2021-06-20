برفقت كادر متقدم من الوزارة.. وزير الداخلية يصل الى الأنبار

2021/06/20 | 13:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الى مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.ورافق الغانمي كادر متقدم من الوزارة وهم كل من وكيل استخبارات الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من القادة.وكان في استقبال الغانمي محافظ الانبار وقائد الشرطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برفقت كادر متقدم من الوزارة..



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