سقوط ثلاثة أبراج لنقل الطاقة بعمل تخريبي في صلاح الدين

2021/06/20 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين –واع- فليح العبيدي باشرت مديرية شبكات التوزيع الكهربائية في صلاح الدين، اليوم الأحد، بأعمال تأهيل وصيانة ثلاثة أبراج للضغط العالي تعرضت لعمل تخربي شمال سامراء والدور .وقال مدير شبكات التوزيع الكهربائية في صلاح الدين صفاء رشيد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أعمالاً تخريبية استهدفت خطي الشهيد عبدالله - شمال سامراء والدور 132 ك ف، تسببت بسقوط البرج المرقم 342 وتضررت أرجل البرجين 341 و343 في منطقة جلام الدور".وأضاف أن "الملاكات الفنية في المديرية باشرت أعمالها لتأهيل وصيانة الأبراج المتضررة جراء العمليات الإرهابية اللازمة وسيتم تشغيلها يوم غد الاثنين".

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