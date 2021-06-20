مصدر: منع والدة المغدور إيهاب الوزني من الاعتصام أمام المحكمة

2021/06/20 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

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منعت الأجهزة الأمنية والدة الناشط المغدور إيهاب الوزني من الاعتصام امام محكمة كربلاء .

واكد مصدر أمني ، ان قيادة شرطة كربلاء منعت والدة الوزني من نصب سرادق الاعتصام امام المحكمة بذريعة عدم موافقة قيادة العمليات ، مضيفا ان المفاوضات ما زالت مستمرة بهذا الخصوص .

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