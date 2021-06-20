2021/06/20 | 14:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الأحد 20 يونيو 2021 | 02:02 مساءً

| عدد القراءات : 4

استقدام مدير عام وقع عقدا بـ32 مليار دينار "خلافا للتعليمات"

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، عن استقدامها المدير العام الأسبق للشركة العامة لكبريت المشراق على خلفية توقيع عقد إنشاء محطةٍ كهربائيةٍ بمبلغ (32) مليار دينار خلافا لتعليمات وزارة الصناعة.



دائرة التحقيقات في الهيئة،

وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، وبحسب بيان ، أفادت بـ"إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام للمدير العام الأسبق للشركة، على خلفية توقيعه عقدا بقيمة (32,000,000,000) مليار دينار، لإنشاء محطةٍ كهربائيةٍ خلافا لتعليمات وزارة الصناعة والمعادن، فضلا عن وجود مغالاةٍ بقيمة العقد ومُخالفاتٍ مُثبتةٍ من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وعلى صعيدٍ آخر، أفصحت الدائرة عن إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ بحق عضوٍ سابقٍ في مجلس المحافظة؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مُشيرة إلى أن الأمر جاء على خلفية فقدان العجلة التي كانت بذمتها عندما كانت تشغل منصب عضو مجلس المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقدام مدير عام وقع عقدا بـ32 مليار دينار "خلافا للتعليمات") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقدام مدير عام وقع عقدا بـ32 مليار دينار "خلافا للتعليمات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).