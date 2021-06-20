2021/06/20 | 14:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، أمر استقدام لمدير عام أسبق على خلفية توقيع عقد إنشاء لقيمة 32 مليار دينار، فيما أشارت إلى اصدار أمر قبض ضد عضو مجلس محافظة سابق على خلفية فقدان عجلة كانت بذمته.وقالت الهيئة في بيان، إنه “أصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام للمدير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تصدر أمر قبض ضد عضو مجلس محافظة سابق على خلفية فقدان عجلة بذمته) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تصدر أمر قبض ضد عضو مجلس محافظة سابق على خلفية فقدان عجلة بذمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).