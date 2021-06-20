حملة لإزالة التجاوزات ومخالفات الوقوف في بغداد

2021/06/20 | 14:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مديرية المرور العامة، اطلاق حملة لإزالة التجاوزات ومخالفات الوقوف في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن “حملة لإزالة التجاوزات على نهر الطريق ومخالفات الوقوف الممنوع، انطلقت في العاصمة بغداد”.

وأضافت أن “الحملة تقوم بها كوادر امانة بغداد ومفارز مديرية المرور العامة من ساحة عروس مندلي باتجاه ساحة (٨٣)”.

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