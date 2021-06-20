2021/06/20 | 14:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن مواصفات المركبات المستوردة التي ستطبَّق مطلع شهر أيلول المقبل، مبينة أن هذه المواصفات وضعت بمشاركة وزارات عدة للخروج بنتائج تضمن السلامة والأمان.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المواصفات القياسية لفحص وتقييم المركبات التي ستطبق في الأول من شهر أيلول المقبل، تتضمن الكثير من التفاصيل الخاصة بمتانة وسلامة وأمانة المركبات"، مبيناً أن "المواصفات ستكون مشابهة للمواصفات الخليجية، التي تشترط أن تكون المركبات عالية الجودة".

وأضاف أن "هذه المواصفات كان مقرر أن تطبق في بداية السنة الحالية 2021 ، لكن بسب الجائحة تم تأجيل التنفيذ إلى شهر أيلول المقبل".

وأكد أنه "بعد الأول من شهر ايلول المقبل ، لن تدخل سيارات غير مطابقة للمواصفات العراقية، بكل الموديلات سواء الموديلات الجديدة التي تصنع حديثاً أو الموديلات المسموح بدخولها لسنتين أو لثلاث سنوات".

ولفت إلى أن "تحديد الموصفات العراقية لدخول المركبات، تم العمل عليها لفترة طويلة إلى أن نضجت بشكل جيد جداً، وبمشاركة جهات متعددة وهي وزارة التجارة والنفط والمالية، فضلاً عن جهات أخرى، من أجل ضمان دخول مركبات تتوافر فيها متطلبات السلامة والأمان بشكل كامل".

وأعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، في وقت سابق، عن الشروع بتطبيق المواصفات العراقية الخاصة باستيراد السيارات في الأول من أيلول المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: مواصفات استيراد المركبات ستكون مشابهة للشروط الخليجية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: مواصفات استيراد المركبات ستكون مشابهة للشروط الخليجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).