2021/06/20 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | أنباء عن تعرض محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار إلى قصف صاروخي

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