اليوم تنطلق الجولة الاخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الامم الاوروبية

2021/06/20 | 14:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تنطلق مساء اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، استعداداً لحسم المتأهلين لدور الـ16 للمسابقة القارية.و يستضيف منتخب إيطاليا نظيره ويلز فى ملعب "الأولمبيكو"، كما يلاقي منتخب سويسرا منافسه التركي في السابعة ، بتوقيت بغداد ، مساء اليوم بتوقيت واحد، من أجل حسم المتأهلين عن المجموعة الأولى إلى دور الـ16.وتأهلت إيطاليا إلى دور الـ16 من بطولة "يورو 2020"، لكن ما تزال البطاقة الثانية معلقة بين ويلز وسويسرا.ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة رسمياً إلى ثمن نهائي البطولة برفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث".وفي حال التعادل بالنقاط بين فريقين من المجموعة ذاتها يتم الأخذ بالمواجهات المباشرة كمعيار أول بين الفرق المعنية".ويتم اخيتار أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بناءً على النقاط، ومن ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة كمعايير أولية".وفي ما يتعلق بصدارة كل مجموعة، فسيتم حسمها بناءً على نتائج جميع مباريات المجموعة ، علماً أن القاعدة تشير إلى الفصل بفارق المواجهات المباشرة كمعيار أول بين أي فريقين قد يتعادلان بالنقاط وليس فارق الأهداف".وأخيراً يتم اختيار أفضل أربعة منتخبات فى المركز الثالث لتنضم لاصحاب الصدارة والوصافة من المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2020، بالاعتماد على معيار عدد النقاط ومن ثم فارق الأهداف في حال التعادل بالنقاط ومن ثم عدد الأهداف المسجلة"./انتهى2

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