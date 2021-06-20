2021/06/20 | 14:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، موعد تطبيق منع استيراد المركبات غير المطابقة للمواصفات العراقية، مبينة أن هذه المواصفات وضعت بمشاركة وزارات عدة للخروج بنتائج تضمن السلامة والأمان.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (20 حزيران 2021)، إن "المواصفات القياسية لفحص وتقييم المركبات التي ستطبق في الأول من شهر أيلول المقبل، تتضمن الكثير من التفاصيل الخاصة بمتانة وسلامة وأمانة المركبات"، مبيناً أن "المواصفات ستكون مشابهة للمواصفات الخليجية، التي تشترط أن تكون المركبات عالية الجودة".

وأضاف أن "هذه المواصفات كان مقرر أن تطبق في بداية السنة الحالية 2021 ، لكن بسب الجائحة تم تأجيل التنفيذ إلى شهر أيلول المقبل".

وأكد أنه "بعد الأول من شهر أيلول المقبل، لن تدخل سيارات غير مطابقة للمواصفات العراقية، بكل الموديلات سواء الموديلات الجديدة التي تصنع حديثاً أو الموديلات المسموح بدخولها لسنتين أو لثلاث سنوات".

ولفت إلى أن "تحديد الموصفات العراقية لدخول المركبات، تم العمل عليها لفترة طويلة إلى أن نضجت بشكل جيد جداً، وبمشاركة جهات متعددة وهي وزارة التجارة والنفط والمالية، فضلاً عن جهات أخرى، من أجل ضمان دخول مركبات تتوافر فيها متطلبات السلامة والأمان بشكل كامل".

وأعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، في وقت سابق، عن الشروع بتطبيق المواصفات العراقية الخاصة باستيراد السيارات في الأول من أيلول المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تحدد موعد منع استيراد المركبات غير المطابقة للمواصفات: ستكون مشابهة للخليجية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تحدد موعد منع استيراد المركبات غير المطابقة للمواصفات: ستكون مشابهة للخليجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).