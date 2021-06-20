مصدر أمني: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد

2021/06/20 | 14:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف هجوم بصاروخ الأحد، قاعدة عين الأسد العراقية الواقعة في الأنبار في غرب العراق، والتي تضمّ عسكريين أميركيين، على ما أفاد مصدر أمني فرانس برس، في هجوم يأتي غداة إعلان فوز المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

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