عمالة الأطفال تهدّد مستقبل الأطفال في نينوى، جمعية التحرير للتنمية تساهم في الحد منها

2021/06/20 | 14:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام جمعية التحرير للتنمية في الوقت الذي كثرت فيه ظاهرة عمالة الأطفال في محافظة نينوى والتسول وأستغلال الاطفال والاتجار بهم وتسرّب الأطفال من المدرسة والأوضاع المأساوية التي يعيشها الأطفال من النازحين والعائدين إلى محافظة نينوى، بادرت جمعية التحرير ضمن مشروعها “معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال بين النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة المستضعفة في العراق” الذي تنفّذه …

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