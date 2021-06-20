مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات بخصوص كورونا والمشاريع المتوقفة

2021/06/20 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس الوزراء، الاحد، حزمة قرارات

بشأن توقف المشاريع بسبب جائحة كورونا.

وذكر المجلس في بيان صحفي (20 حزيران 2021)،

انه “قرر الموافقة على تعديل قرار

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

(مكافحة جا

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