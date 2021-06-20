بالصور:اصطياد سمكة بحجم الانسان في العراق

2021/06/20 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطياد سمكة بحجم الانسان في

السليمانية شمال العراق

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