النزاهة تستقدم مدير عام في قضية عقد بقيمة 32 مليار

2021/06/20 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، استقدام مدير عام في قضية عقدٍ بقيمة 32 مليار دينار.وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة اصدر أمر استقدام للمدير العام الأسبق للشركة، على خلفيَّة توقيعه عقداً بقيمة (32,000,000,000) دينار، لإنشاء محطةٍ كهربائيَّةٍ خلافاً لتعليمات وزارة …

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