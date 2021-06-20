الحلبوسي يدعو إلى تبني برنامج واقعي لإعادة الكفاءات من بلدان اللجوء

2021/06/20 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى تبني برنامج واقعي لاعادة الكفاءات من الخارج.

وأكد الحلبوسي في تغريدة على تويتر أهمية تبني مؤسسات الدولة وجميع القوى الوطنية برنامجا واقعيا من أجل عودة فاعلة للكفاءات من بلدان اللجوء، وتوفير المناخ المناسب لعودة العراقيين طوعا بعد ان اجبرتهم الظروف الصعبة على مغادرة وطنهم .

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعوتنا الملحّة لتبني مؤسسات الدولة ومن خلفهم جميع القوى الوطنية برنامجا واقعيا، من أجل عودة فاعلة للكفاءات من بلدان اللجوء، وتوفير المناخ المناسب للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين الذين ألجأتهم الظروف الصعبة لمغادرة وطنهم.#مع_اللاجئين

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) June 20, 2021

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