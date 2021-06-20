غداة فوز إبراهيم رئيسي.. جولة جديدة في فيينا من محادثات النووي الإيراني

2021/06/20 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلتقي مفاوضون دوليون في فينا يوم الاحد في مسعى لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى، غداة فوز رجل الدين المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية.

يشار الى ان أطراف الاتفاق – هم بريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيران مع مشاركة أميركية غير مباشرة..ويترنح الاتفاق النووي التاريخي منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في الفين وثمانية عشر، وإعادة فرضها عقوبات على ايران.



وقد دفع ذلك طهران إلى زيادة أنشطتها النووية التي كانت محظورة بموجب الاتفاق منذ الفين وتسعة عشر.واللقاء جزء من المحادثات الجارية منذ مطلع نيسان والرامية إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم في العام الفين وخمسة عشر.

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