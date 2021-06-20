لأول مرة منذ اسابيع.. اسعار الدولار تسجل انخفاضًا جديدًا

2021/06/20 | 14:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار في العراق تحت مستوى الـ149 ألف لكل مئة دولار، وذلك بعد اسابيع من ارتفاعها وكسرها حاجز الـ150 ألف والاستقرار فوق الـ149 ألف.

وجاءت الاسعار:

بغداد – بورصة الكفاح 🔻

148,350

في الصيرفات

شراء 147,750

بيع 148,750

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