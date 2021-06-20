2021/06/20 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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استشهاد مواطنين اثنين بتفجير جنوبي بغداد » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 14:30

واع/

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