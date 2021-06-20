الإعلام الأمني تعلن استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بصاروخ ’كاتيوشا’

2021/06/20 | 14:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الاعلام الامني، الأحد، استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بصاروخ نوع كاتيوشا.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 حزيران 2021)، أن "القوات الأمنية تجري تحقيقا في حادث سقوط صاروخ نوع كاتيوشا لم ينفجر، وكان انطلاقه من جهة منطقة البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية".

وأضافت "لم يتم تسجيل اي خسائر تذكر".

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