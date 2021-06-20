استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بصاروخ كاتيوشا

2021/06/20 | 14:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأحد، استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بصاروخ نوع كاتيوشا.وذكرت الخلية في بيان، أن “القوات الأمنية تجري تحقيقا في حادث سقوط صاروخ نوع كاتيوشا لم ينفجر، وكان انطلاقه من جهة منطقة البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية”.وأضافت “لم يتم تسجيل اي خسائر تذكر”.

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