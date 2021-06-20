التركمان يطالبون بمنصب قائممقام اربيل

2021/06/20 | 15:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المكون التركماني عن طريق مشروع، بزيادة المناصب الادارية في مدينة اربيل ويرى انه اثناء تنفيذ المشروع ان يكون احد المناصب من حقه.

وقال النائب في برلمان كوردستان عن المكون التركماني هيمداد بلال لـ PUKmedia اليوم الاحد، ان مدينة اربيل اصبحت كبيرة وارتفع عدد سكانها ونرى انه من الجيد ازدياد عدد قائممقاميات قضاء مركز اربيل ومن اجل ذلك قمنا باعداد مشروع لتوجيهه الى رئاسة برلمان كوردستان.

واضاف بلال، ان الهدف من المشروع زيادة فرص العمل وتسريع تسيير معاملات المواطنين في مركز مدينة اربيل .

واشار الى انه من اجل تمتين العلاقات بين مكونات اربيل ، نرى باننا ككتلة تركمانية في برلمان كوردستان من الجيد ان لا يحرم شعبنا من من المناصب الادارية، لذلك نرى انه من الجيد تسليم منصب قائممقامية مركز اربيل للتركمان.

PUKmedia بلال بارزان-اربيل

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