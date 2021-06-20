الاعلام الامني تكشف ملابسات مقتل اب وابنه بعبوة ناسفة في بغداد

2021/06/20 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن ملابسات حادث انفجار عبوة ناسفة ادت الى مقتل اب وابنه جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات حادث انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من منزل مواطن يعمل فلاح، مما ادى الى استشهاده وهو وابنه وحدوث أضرار مادية، في منطقة كوريش بقرية المسافر جنوبي العاصمة بغداد".

وفي صباح اليوم، أفاد مصدر أمني، بمقتل اب وابنه بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة خلف احد الدور السكنية ضمن منطقة زراعية في منطقة كويريش جنوبي العاصمة بغداد.

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