الخلية تصدر بيانا بشأن استهداف قاعدة 'عين الأسد'

2021/06/20 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، بيانا بشأن استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الانبار.

الخلية قالت في بيانها الذي ورد للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية تجري تحقيقا في حادث سقوط صاروخ نوع كاتيوشا لم ينفجر"، مبينا ان الصاروخ كان انطلاقه من جهة منطقة البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية".

واضاف البيان، انه "لم يتم تسجيل اي خسائر تذكر".

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