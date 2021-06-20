النزاهة: استقدام مدير عام بقضية عقد بقيمة 32 مليار دينار

2021/06/20 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الأحد، استقدام مدير عام بقضية عقدٍ بقيمة 32 مليار دينار.

وقالت الهيأة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدام للمدير العام الأسبق للشركة، على خلفيَّة توقيعه عقداً بقيمة (32,000,000,000) دينار، لإنشاء محطةٍ كهربائيَّةٍ خلافاً لتعليمات وزارة الصناعة والمعادن، فضلاً عن وجود مغالاةٍ بقيمة العقد ومُخالفاتٍ مُثبتةٍ من قبل ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديِّ".

وكانت الهيأة قد أعلنت في السابع من حزيران الحالي أن إجراءاتها أفضت في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، منها بحق رئيس جامعة سابق ومسؤول في شركة توزيع المنتجات النفطية بنينوى.

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