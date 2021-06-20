مكافحة المخدرات تلقي القبض على 34 متهماً في مناطق متفرقة

2021/06/20 | 15:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مكافحة المخدرات، القبض 34 متهماً في مناطق متفرقة من البلاد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على (34) متهما بمناطق مختلفة من البلاد”.وأشار الى “القبض على 12 متهما في بابل، و7 آخرين في المثنى، و4 متهمين في …

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