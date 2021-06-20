نصر الله يدعو الرئيس الايراني الى استمرار المقاومة ودعمها في المنطقة

2021/06/20 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الأحد رئيس ايران المنتخب ابراهيم رئيسي الى مواصلة “المقاومة” ودعمها ومساندتها.و أشاد نصر الله في برقية تهنئة وجهها إلى رئيسي، ب “الفوز الكبير” فيما اسماه بالمرحلة الحساسة والمصيرية من تاريخ إيران والمنطقة.

ويعدّ حزب الله اللبناني المصنّف إرهابياً على لوائح الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، أحد أطراف “محور المقاومة” الذي يضم إيران وسوريا وحلفاءهما المنخرطين في مواجهة اسرائيل والتحالف الدولي في المنطقة.

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