الموافقة على حزمة قرارات بشأن المشاريع والعقود المتأثرة بجائحة كورونا

2021/06/20 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس الوزراء العراقي على تعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن توقف المشروعات والعقود في ظل جائحة كورونا .

واعتمد المجلس مدة توقف العقود الحكومية بسبب جائحة كورونا من منتصف شباط العام الماضي عشرين عشرين ، ولغاية نهاية تموز من العام الحالي ، دون أن يترتب أيّ ضرر على المتعاقدين، وعدم مطالبة جهة التعاقد بالغرامات التأخيرية ورسوم التأمين ، كما يجري التعامل مع العقود التي تأثرت بالجائحة بعد التاريخ المذكور وفق التعليمات النافذة ، على أن تفصل وزارة التخطيط في أي خلاف .

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